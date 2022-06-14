Ще плюс 200 “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат окупантів

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Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 14 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 200 військовослужбовців противника, 2 танків, 11 бронемашин. До втрат ворога додався також 1 гелікоптер тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1434 (+2) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 503 (+11),

артилерійських систем – 721 (+3),

РСЗВ – 226 (+3),

засобів ППО – 97,

літаків – 213,

гелікоптерів – 178 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3),

крилатих ракет – 125,

кораблів /катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 473 (+13) од,

спеціальної техніки – 54.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 13 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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