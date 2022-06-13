За добу ЗСУ ліквідували 150 окупантів та збили один ворожий літак

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Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 13 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 150 військовослужбовців противника, 2 танків, 8 бронемашин, 1 літака тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 32300 (+150) осіб ліквідовано,

танків – 1432 (+2) од,

бойових броньованих машин – 3492 (+8) од,

артилерійських систем – 718 (+3) од,

РСЗВ – 226 (+0) од,

засобів ППО – 97 (+0) од,

літаків – 213 (+1) од,

гелікоптерів – 178,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 (+3),

крилатих ракет – 125,

кораблів /катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2460 (+5) од,

спеціальної техніки – 54.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 12 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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