Плюс 11 танків і 18 бронемашин: Генштаб оновив дані щодо втрат ворога

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 12 червня (“День Росії” в країні-агресорі).
Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 100 військовослужбовців противника, 11 танків, 18 бронемашин, 4 реактивні системи залпового вогню тощо.
Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06 орієнтовно склали:
(У дужках – зміна показника порівняно з даними 11 червня)
Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.
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