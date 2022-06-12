Плюс 11 танків і 18 бронемашин: Генштаб оновив дані щодо втрат ворога

Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 12 червня (“День Росії” в країні-агресорі).

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 100 військовослужбовців противника, 11 танків, 18 бронемашин, 4 реактивні системи залпового вогню тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 32 150 (+100) осіб ліквідовано,

танків – 1 430 (+11),

бойових броньованих машин – 3 484 (+16),

артилерійських систем – 715 (+3),

РСЗВ – 226 (+4),

засобів ППО – 97,

літаків – 212,

гелікоптерів – 178,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 582 (+3),

крилатих ракет – 125,

кораблів /катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 455 (+7),

спеціальної техніки – 54.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 11 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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