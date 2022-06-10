На війні загинув “Рекрут” Олексій Чубашев, воїн і журналіст

Фото з ФБ Олексія Чубашева

На війні з російськими окупантами загинув офіцер, військовослужбовець і військовий журналіст Олексій Чубашев.

Про це надвечір у п’ятницю, 10 червня, повідомляють у соцмережах його друзі та побратими.

Чубашев відомий як автор програми “Рекрут UA”, колишній керівник “Армії FM” та Військового телебачення України.

“…Ти був для мене не просто підлеглим. Чомусь завжди тобі приділялась більша увага. Бо я бачила в тобі потенціал. І ти його мав. Перше військове реаліті “РекрутUA”. Ніколи не забуду, як ти прийшов з цією ідеєю, ти горів нею. Першими були ССО, потім десанти, потім морпіхи. Ти багато зробив корисного для армії цими проектами. Ти жив армією. Ти професійно виріс із студії. І міг робити багато корисних речей на ТБ. Але 24 лютого ти обрав інший шлях. Замінив камеру на зброю і пішов воювати”, – написала у ФБ журналістка Яна Холодна, яка раніше керувала радіостанцією “Армія FM”.

“Олексій Чубашев… робив дуже реалістичні військові репортажі. І в мене було таке враження, шо він постійно готується до війни. По ходу так і було. Недавно мені написала дівчинка, що хоче стати психологом у війську, виявляється, вона в кафешці це сказала – Льоха це почув і відправив до мене. Ну, тобто, розумієте, навіть в мініситуації намагався допомогти людям. Загинув на війні”, – написав у ФБ психолог Андрій Козінчук.

“Такі, як Олексій Чубашев, не можуть гинути. Бо вони інші, вони унікальні, вони наша надія на сильну армію і країну! Вони правильно виховані, розумні, цілеспрямовані, і несуть добро в світ! Ненавиджу цю кляту війну. Вона забирає кращих”, – написала Оксана Коляда.

“Ти завжди тішився своїй роботі. Робив те, що любив, і любив те, що робив… Колись в Маріуполі під час твоєї чергової ротації до моїх морпіхів, ми говорили про Бога. Ти сказав тоді, окрім того, що Бог всесильний, він ще й всемогутній. Ти вірив в нього, знаю, що вірив. Я сподіваюсь, він підготував для тебе гарне і тепле місце. Дякую за все, козаче!”, – пригадує побратима Олександра Безсмертна.

За освітою Олексій – військовий журналіст.

У 2008 році вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. У 2009 році – учасник параду з нагоди Дня Незалежності.

У 2010 році вступив на військову журналістику до Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Перша ротація в район проведення АТО – в 2015 році. Того ж року почав служити у Центральній телерадіостудії Міноборони, автор і ведучий першого в Україні військово реаліті-шоу “Рекрут”.

У грудні 2019 року став виконувачем обов’язків керівника Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України (очільником радіостанції “Армія FM” та Військового ТБ), змінивши Яну Холодну.

28 лютого 2021 року в Олексія закінчився другий офіцерський контракт зі Збройними силами. Він його не продовжував та був звільнений в запас. Після звільнення із ЗСУ розвивав власні проєкти.

24 лютого 2022 року повернувся до лав ЗСУ.

2 березня він писав в інстаграмі:

“За останні дні: пережили авіаналіт – одночасно до всирачки страшно і заворожуюче; тепер я знаю, що таке “згоріло все”, ПНБ шкода; побачив “200” цивільних і “300”; вперше працював по живій силі, кончіли танк, запишався своєю нацією, як ніколи! Рівень емоційного навантаження такий, що більшу половину подій не усвідомлюєш. Найбільше зараз радієш і пишаєшся цивільними, які працюють паралельно. Рух опору такий сильний, що аж не віриться. Я вами пишаюся, Українці. Хоча ви валите їх з такою швидкістю, що ми з пацанами відчуваємо неабияку конкуренцію. Але це хороші перегони. Хто більше мочканув расіян – той і красавчік”.

У офіцера залишилися дружина, малолітня донька та новонароджений син.

Вічна пам’ять Воїну.

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