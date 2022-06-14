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Євросоюз у рамках 6-го пакету санкцій відключає від SWIFT ще три банки РФ

14/06/2022 12:02

Від сьогодні Євросоюз відключає найбільший російський банк “Сбербанк”, а також “Россельхозбанк” і “Московський кредитний банк” від міжбанківської системи SWIFT у рамках шостого пакету санкцій проти РФ через війну в Україні.

Про це в вівторок, 14 червня, інформує ВВС.

Санкції були погоджені наприкінці травня після тривалих та напружених консультацій між європейськими лідерами. Через кілька днів основна частина обмежень набула чинності.

“Представники банків, як і раніше, стверджують, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу. В “Сбербанку”, як повідомляють російські ЗМІ, заявили, що працюють у звичайному режимі, і відключення від SWIFT не змінює ситуації з міжнародними розрахунками”, – йдеться у повідомленні.

Водночас у “Московському кредитному банку” зазначили, що операції всередині Росії йтимуть у штатному режимі, проте при платежах за кордон терміни їх проведення можуть зрости.

У “Россельхозбанку” заявили, що у російській банківській системі створено необхідні умови для забезпечення безперебійної автономної роботи.

Раніше через санкції від SWIFT відключили сім російських банків – ВТБ, “Открытие”, “Новикомбанк”, “Промсвязьбанк”, “Россия”, “Совкомбанк” і ВЭБ (“Внешэкономбанк”).

Нагадаємо, на початку червня Рада Європейського Союзу затвердила шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти Російської Федерації та Республіки Білорусь.

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