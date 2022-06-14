На Хмельниччині та Тернопільщині ЗСУ збили російські ракети

За попередніми даними, в Хмельницькій області сьогодні під час повітряної тривоги збили ворожу ракету.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій в telegram.
“Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає”, – заявив він.
Зараз здійснюється пошук місця падіння і уламків збитої ракети. Попередньо, жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється. Гамалій закликав усіх залишатися в укриттях під час тривог.
Також в Тернопільській області сили ППО збили ворожі ракети.
Спершу мер Тернополя Сергій Надал повідомив про вибухи в області. За його словами, працювала протиповітряна оборона. Про отриману щодо вибухів інформацію він написав у телеграм-каналі.
“Працює українське ППО. Дякуємо нашим захисникам!” – написав він.
Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав мешканців області лишатись в укриттях.
“Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях”, – написав він.
Після 14:00 Труш уточнив, що, за попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною.
“Спеціалісти виїхали на місця падіння збитих ракет”, – написав він.
Попередньо – жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється. Труш закликав негайно йти в укриттях під час повітряних тривог.
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