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На Хмельниччині та Тернопільщині ЗСУ збили російські ракети

14/06/2022 14:46

За попередніми даними, в Хмельницькій області сьогодні під час повітряної тривоги збили ворожу ракету.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій в telegram.

“Уламки впали в полі, пошкоджень споруд немає”, – заявив він.

Зараз здійснюється пошук місця падіння і уламків збитої ракети. Попередньо, жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється. Гамалій закликав усіх залишатися в укриттях під час тривог.

Також в Тернопільській області сили ППО збили ворожі ракети.

Спершу мер Тернополя Сергій Надал повідомив про вибухи в області. За його словами, працювала протиповітряна оборона. Про отриману щодо вибухів інформацію він написав у телеграм-каналі.

“Працює українське ППО. Дякуємо нашим захисникам!” – написав він.

Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав мешканців області лишатись в укриттях.

“Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях”, – написав він.

Після 14:00 Труш уточнив, що, за попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною.

“Спеціалісти виїхали на місця падіння збитих ракет”, – написав він.

Попередньо – жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється. Труш закликав негайно йти в укриттях під час повітряних тривог.

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