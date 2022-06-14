На Луганщині львівські десантники зі “Стугни” знищили ворожий танк і БМП. ВІДЕО

У Луганській області військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ знищили танк та бойову машину піхоти російських загарбників за допомогою протитанкового ракетного комплексу “Стугна”.
Про це в вівторок, 14 червня, повідомляє пресслужба Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
“Воїни-протитанкісти окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили танк та бойову машину піхоти російських окупантів. На відео зафіксовано, як львівські десантники, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П», майстерно знищують ворожу бойову техніку”, – йдеться в повідомленні.
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