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Працюють NLAW, арта і львівські десантники: на Луганщині ліквідували понад 50 “елітних” окупантів. ВІДЕО

07/06/2022 13:03

У Луганській області українські військовослужбовці у 12-годинному бою ліквідували понад пів сотні російських військових із 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ та знищили ворожу техніку.

Про це в вівторок, 7 червня, повідомила служба зв’язків з громадськістю 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Збройних сил України.

“Нещодавно під час спроби загарбників перерізати одну стратегічно важливу трасу на сході десантники 80-ї бригади зірвали плани ворога і не дали йому розвинути наступ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вночі до позицій українських військових, розташованих біля містечка Б., підійшла ворожа диверсійно-розвідувальна група.

“Наші хлопці помітили диверсантів і вогнем з автоматичної стрілецької зброї, змусили їх відступити. Але рашисти не вгамувались і трохи пізніше їхня піхота, підсилена бронетехнікою, пішла в атаку”, – йдеться в повідомленні.

Львівські десантники влаштували росіянам “теплу зустріч”.

У 12-годинному бою воїни Збройних сил України з гранатомета  NLAW підпалили російську бойову машину десанту.

“Знищили близько 50 росіян із 104-го, так званого “гвардійського”, десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової псковської дивізії, яку в збройних силах РФ вважають елітою. Втім, зустрівшись у контактному стрілецькому бою з українськими десантниками, ця “полосата еліта”, відступила, залишаючи у лісосмузі тіла своїх загиблих”, – наголошує пресслужба 80-ї одшбр.

“Під час бою особливо відзначилися старший лейтенант Олександр Чавдар та старший солдат Олег Дубич, які під час боєзіткнення отримали осколкові поранення, проте відмовилися від евакуації в медзаклад і продовжували вести вогонь доти, доки ворог не відступив”.

Того дня “неприємності для “голубих беретів” загарбницької армії Путіна-Шойгу” не завершилися”.

“Скоординованими діями артилерійських підрозділів воїни 80-ї бригади навздогін завдали ворогу масований артилерійський удар, після якого в окупантів ще зменшилась кількість живої сили і техніки”, – додали в бригаді.

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