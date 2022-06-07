Працюють NLAW, арта і львівські десантники: на Луганщині ліквідували понад 50 “елітних” окупантів. ВІДЕО

У Луганській області українські військовослужбовці у 12-годинному бою ліквідували понад пів сотні російських військових із 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ та знищили ворожу техніку.
Про це в вівторок, 7 червня, повідомила служба зв’язків з громадськістю 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ Збройних сил України.
“Нещодавно під час спроби загарбників перерізати одну стратегічно важливу трасу на сході десантники 80-ї бригади зірвали плани ворога і не дали йому розвинути наступ”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вночі до позицій українських військових, розташованих біля містечка Б., підійшла ворожа диверсійно-розвідувальна група.
“Наші хлопці помітили диверсантів і вогнем з автоматичної стрілецької зброї, змусили їх відступити. Але рашисти не вгамувались і трохи пізніше їхня піхота, підсилена бронетехнікою, пішла в атаку”, – йдеться в повідомленні.
Львівські десантники влаштували росіянам “теплу зустріч”.
У 12-годинному бою воїни Збройних сил України з гранатомета NLAW підпалили російську бойову машину десанту.
“Знищили близько 50 росіян із 104-го, так званого “гвардійського”, десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової псковської дивізії, яку в збройних силах РФ вважають елітою. Втім, зустрівшись у контактному стрілецькому бою з українськими десантниками, ця “полосата еліта”, відступила, залишаючи у лісосмузі тіла своїх загиблих”, – наголошує пресслужба 80-ї одшбр.
“Під час бою особливо відзначилися старший лейтенант Олександр Чавдар та старший солдат Олег Дубич, які під час боєзіткнення отримали осколкові поранення, проте відмовилися від евакуації в медзаклад і продовжували вести вогонь доти, доки ворог не відступив”.
Того дня “неприємності для “голубих беретів” загарбницької армії Путіна-Шойгу” не завершилися”.
“Скоординованими діями артилерійських підрозділів воїни 80-ї бригади навздогін завдали ворогу масований артилерійський удар, після якого в окупантів ще зменшилась кількість живої сили і техніки”, – додали в бригаді.
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