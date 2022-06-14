Росіяни вдарили “Ураганами” по Дніпропетровщині

Вночі російські війська обстріляли Дніпропетровську область з реактивної системи залпового вогню “Ураган”.
Про це вранці в вівторок, 14 червня, інформує голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
“Ніч видалася неспокійною. Ворог знову обстріляв два райони нашої області – Криворізький та Синельниківський. Ударив з “Ураганів” по Апостолівській і Покровській громадах”, – написав він.
За даними голови ОВА, люди не постраждали, але у Покровській громаді пошкоджені будинки.
Зараз на місці обстрілу працюють піротехніки. Вони обстежують територію.
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