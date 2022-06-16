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Окупанти заявили, що з 1 вересня Запорізька АЕС перейде під повний контроль Росії, – Енергоатом

16/06/2022 19:56

Російські окупанти заявили працівникам Запорізької АЕС, що з 1 вересня об’єкт перейде повністю під контроль Росії.

Про це повідомили в НАЕК “Енергоатом” у четвер, 16 червня.

“Вчора, 15 червня, один з представників”влади” окупантів, хтось на ім’я Олександр Геннадійович, з позивним “Волга”, який, за його словами, “катається тут від адміністрації”, зібрав керівників структурних підрозділів Запорізької АЕС. До відома працівників електростанції він довів інформацію, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, “Росатому”. Мовляв, готуйтесь зустрічати нове керівництво та працювати за новими правилами”, – розповіли в Енергоатомі.

В українській компанії наголосили – така заява не має “жодного відношення до реальності, ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде”.

“Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства. Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору”, – зазначили в НАЕК.

Керівництво Енергоатома подякувало працівникам Запорізької АЕС за “мужність, витримку і самовіддану роботу у цей надскладний для всієї України час” і закликало ще трохи протриматись. “Наша спільна Перемога не забариться!”, – заявили в компанії.

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