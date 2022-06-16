Окупанти заявили, що з 1 вересня Запорізька АЕС перейде під повний контроль Росії, – Енергоатом

Російські окупанти заявили працівникам Запорізької АЕС, що з 1 вересня об’єкт перейде повністю під контроль Росії.
Про це повідомили в НАЕК “Енергоатом” у четвер, 16 червня.
“Вчора, 15 червня, один з представників”влади” окупантів, хтось на ім’я Олександр Геннадійович, з позивним “Волга”, який, за його словами, “катається тут від адміністрації”, зібрав керівників структурних підрозділів Запорізької АЕС. До відома працівників електростанції він довів інформацію, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, “Росатому”. Мовляв, готуйтесь зустрічати нове керівництво та працювати за новими правилами”, – розповіли в Енергоатомі.
В українській компанії наголосили – така заява не має “жодного відношення до реальності, ніякого контролю за роботою ЗАЕС з боку ворожих формувань не буде”.
“Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства. Її тимчасове захоплення російськими військовими жодним чином не означає передачу станції країні-агресору”, – зазначили в НАЕК.
Керівництво Енергоатома подякувало працівникам Запорізької АЕС за “мужність, витримку і самовіддану роботу у цей надскладний для всієї України час” і закликало ще трохи протриматись. “Наша спільна Перемога не забариться!”, – заявили в компанії.
Читайте також:
Захоплення Запорізької АЕС: ще 4 російським командирам повідомили про підозру
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!