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Захоплення Запорізької АЕС: ще 4 російським командирам повідомили про підозру

23/05/2022 15:18

За виконання злочинного наказу про захоплення Запорізької атомної електростанції ще чотирьом керівникам підрозділів російських військ заочно повідомили про підозру.

Про це в понеділок, 23 травня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури ще чотирьом командирам зведеного підрозділу батальйонних тактичних груп національної гвардії росії заочно повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, на початку березня підозрювані на виконання злочинного наказу вищого керівництва надали команду підлеглим військовим підрозділам відкрити вогонь по Енергодару та розташованій на його території Запорізькій АЕС.

Також вони безпосередньо брали участь у силовому захопленні споруд і об’єктів атомного підприємства та інфраструктури міста.

Внаслідок ворожої атаки загинули громадяни України, зруйновано технологічно важливі мережі та комунікації.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

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Україна

Захоплення Запорізької АЕС: ще 4 російським командирам повідомили про підозру

За виконання злочинного наказу про захоплення Запорізької атомної електростанції ще чотирьом керівникам підрозділів російських військ заочно повідомили про підозру. Про це в понеділок, 23 травня, інформує пресслужба офісу генпрокурора....

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