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“Знаходимося в тих окопах, які визначено наказом”: Запорізька бригада ТрО виступила зі зверненням

22/05/2022 11:24

Запорізька 110-та окрема бригада територіальної оборони ЗСУ виступила з відеозверненням. Воїни ТрО Запоріжжя наголосили, що тримають рубежі, яке визначило для них командування.

Про це йдеться у відео, викладеному на фейсбук-сторінці 110 ОБрТрО ввечері 21 травня. Наступного ранку, 22 травня, допис поширили Генеральний штаб Збройних сил України та інші керівні структури.

“…Вже майже три місяці ми, у взаємодії з іншими підрозділами Збройних сил України, знищуємо ворога та тримаємо оборону на визначених наказом позиціях. Знаходимося в тих окопах, які нам визначено, тому що знаємо: за нами – наші міста, села та мешканці всієї України”, – заявив один із військовослужбовців.

“Ми боремося за мирне життя і тих областей, які знаходяться далі. Якщо ми підемо додому – відкриється шлях для окупаційних рашистських військ до всієї України… Звертаємося до всіх побратимів по зброї: знищуйте особовий склад і техніку рашистів, тримайте лінію оборони, робіть тактичні перегрупування тільки за наказом. Тому що зліва та справа б’ються інші підрозділи, які вірять у вашу непохитність”, – ідеться у зверненні.

Звернення запорізької бригади тероборони оприлюднено на тлі тенденції, коли підрозділи ТрО різних регіонів, перекинуті на передову, скаржаться на погану навченість та непристосованість до бойових дій із легким озброєнням проти переважаючих сил противника.




Як повідомляла “Новинарня“, у квітні стало відомо, що полковника В’ячеслава Власенка звільнили з посади командира 110-ї окремої бригади тероборони ЗСУ Запорізької області.
Раніше Власенкові в соцмережах закидали неадекватні рішення при застосуванні підрозділів 110 ОБрТрО на Таврійському напрямку, де Сили оборони України зазнавали значних втрат. Зокрема, йшлося про те, що колони ворожої бронетехніки бійці тероборони мусили зустрічати лише стрілецькою зброєю (“з автоматами на танки”).

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