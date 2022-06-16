Британія запровадила санкції проти патріарха РПЦ Кирила, херсонських колаборантів та м’янмарців

Велика Британія внесла главу Російської православної церкви, патріарха Кирила (Володимира Гундяєва) до санкційного списку.

Про це в четвер, 16 червня, інформує пресслужба уряду Сполученого Королівства.

Очільник РПЦ потрапив під санкції за підтримку і схвалення війни проти України.

Також до списку опинилася уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова – за примусове вивезення українських дітей та їхнє подальше усиновлення в Росії.

“Санкції також спрямовані на союзників Путіна, військових командирів і російських та м’янмарських торговців зброєю”, – йдеться в повідомленні.

Санкції також спрямовані проти союзників Путіна – депутата московської міської думи, члена політичної “еліти” РФ Сергія Савостянова та Олексія Ісайкіна – президента і члена правління групи “Волга-Дніпро”, російської транспортної компанії, яка здійснює значні авіаперевезення, з якою уряд Росії уклав контракт на створення повітряних мостів, які перевозять важливі вантажі.

Обмеження введені щодо чотирьох полковників 64-ї окремої мотострілецької бригади. Військових підрозділу, який, як відомо, вбивав, ґвалтував та катував мирних жителів Бучі на Київщині.

Під санкції також потрапили члени так званого “Комітету порятунку за мир і порядок” – організації, яка співпрацює з російською армією для підтримки окупації Херсонської області.

У МЗС Великої Британії наголосили, що агресія Путіна виходить за межі України, а російський експорт розпалює конфлікти по всьому світу. Тому нові санкції також торкнулися організацій, які відповідальні за постачання деталей для літаків Збройним силам М’янми.

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