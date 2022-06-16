Словаччина передала Україні 5 вертольотів і боєприпаси для РСЗВ “Град”

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Словаччина передала Україні чотири вертольоти Мі-17 та один гелікоптер Мі-2, а також боєприпаси для реактивної системи залпового вогню “Град”.

Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь, передає сайт Aktuality вранці в четвер, 16 червня.

За словами урядовця, гелікоптери вже перебувають на озброєнні Збройних сил України.

“Ця допомога Україні, як і всі попередні постачання, буде відшкодована Словаччині з Європейського фонду миру, що є сильним виявленням солідарності Європейського Союзу з Україною”, – сказав Надь.

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