Словаччина передала Україні 5 вертольотів і боєприпаси для РСЗВ “Град”

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Словаччина передала Україні чотири вертольоти Мі-17 та один гелікоптер Мі-2, а також боєприпаси для реактивної системи залпового вогню “Град”.
Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь, передає сайт Aktuality вранці в четвер, 16 червня.
За словами урядовця, гелікоптери вже перебувають на озброєнні Збройних сил України.
“Ця допомога Україні, як і всі попередні постачання, буде відшкодована Словаччині з Європейського фонду миру, що є сильним виявленням солідарності Європейського Союзу з Україною”, – сказав Надь.
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