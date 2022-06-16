Канада передасть Україні 10 змінних стволів для гаубиць М777

Канада надасть Україні 10 змінних стволів для підтримки гаубичних артилерійських знарядь M777.
Про це заявила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд у четвер, 16 червня, передає “Інтерфакс-Україна”.
“За допомогою таких форумів, як Контактна група з оборони України, та бесід із моїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Резніковим, ми вирішуємо найнагальніші оборонні потреби України у тісній співпраці з нашими партнерами та союзниками. Ми продовжимо цілодобово працювати, щоб надати Україні всебічну військову допомогу, необхідну їй для захисту свого суверенітету та безпеки”, – сказала Ананд на очолюваній США зустрічі Контактної групи з оборони України, організованій міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Ця військова допомога оцінюється приблизно в 9 млн доларів та доповнює попередню пожертву Канадою гаубиць M777, понад 20 тис. снарядів сумісних артилерійських боєприпасів, а також навчання Збройними силами Канади українських сил використанню цього обладнання.
Ананд також обговорила цю заяву під час двосторонньої зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим, з яким вона підтримує регулярні контакти для вирішення найнагальніших потреб України в галузі оборони.
Зазначається, що купівля 10 змінних стволів на суму близько 9 млн доларів забезпечить збереження дальності стрільби і точності гаубиць M777, оскільки зношені стволи потребують регулярної заміни.
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