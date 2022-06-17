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Британія пропонує Україні масштабну програму військової підготовки, яка може змінити баланс цієї війни, – Джонсон

17/06/2022 20:04

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час неоголошеного візиту до Києва запропонував Володимиру Зеленському програму підготовки українських військових на британській території.

Про це в п’ятницю, 17 червня, повідомила пресслужба британського уряду, передає The Independent.

“Українські військові використовують британські ракети для захисту суверенітету вашої держави, але також – і для захисту тих самим свобод, які ми сприймаємо як належне. Саме тому я запропонував президентові Зеленському нову масштабну програму військової підготовки, яка може змінити баланс цієї війни”, – зазначив Джонсон.

Він сказав, що армія Сполученого Королівства може забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

“Через два місяці після мого останнього візиту мужність, рішучість і стійкість українців міцні як ніколи, і я знаю, що незламна рішучість переживе марні амбіції Путіна”, – підсумував Джонсон.

Зазначимо, що Британія є одним із найбільших донорів військової допомоги Україні.

Попереднього раду Джонсон приїздив до Києва 9 квітня. Тепер він прибув наступного дня після візиту лідерів Франції, Німеччини, Італії й Румунії.

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