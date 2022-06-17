Джонсон вдруге прибув до Києва, скасувавши свою участь у великій конференції в Донкастері

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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув із візитом до Києва.

Про це надвечір у п’ятницю, 17 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великої Британії тверда й рішуча. Радий знову бачити в Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона”, – написав на ФБ глави держави.

“Сьогодні разом з Володимиром Зеленським, командою офісу та уряду зустрілися з нашим добрим другом та союзником, прем‘єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Ми обговорили з Борисом необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема, пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації росією завданих збитків нашій державі. І, звісно, нашу перемогу у війні за Незалежність”, – написав у ТГ-каналі керівник ОП Андрій Єрмак.

“Добре знову бути в Києві”, – написав британський прем’єр у своєму Twitter.

Mr President, Volodymyr, It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022 Видання Sky News повідомило, що візит в Україну став несподіваним. Джонсон в останній момент скасував свою участь у великій конференції в Донкастері. Глава британського уряду мав виступити з промовою перед депутатами-консерваторами, радниками та бізнес-лідерами. Організатори саміту були спантеличені неявкою Джонсона, але їм повідомили, що для цього є “поважна причина”.

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