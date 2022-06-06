Друг України Джонсон зберіг посаду глави уряду Британії

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Депутати британського парламенту від Консервативної партії не набрали голосів для вотуму недовіри прем’єр-міністру Борису Джонсону.

211 депутатів проголосували проти відставки Джонсона, і лише 148 – підтримали відставку, передає “Гардіан”.

Увечері в понеділок, 6 червня, результат голосування оголосив голова комітету 1922 року сер Грем Бреді, який був уповноважений ініціювати голосування за вотум недовіри Джонсону.

Це означає, що консерватори протягом наступного року не зможуть ініціювати голосування за вотум недовіри главі уряду.

Борис Джонсон не був присутній на оголошенні результатів і після участі в голосуванні (він також є членом парламенту) повернувся на Даунінг-стрит.

Перед початком голосування Джонсон звернувся до однопартійців, пообіцяв консерваторам “знову привести їх до перемоги” й застеріг проти “безглуздих братовбивчих дискусій” про майбутнє партії. Крім того, прем’єр закликав колег “відмовитися від подарунку опонентам” і не “танцювати під сопілку ЗМІ”.

Як відомо, проблеми в Бориса Джонсона виникли через т.зв. скандал Partygate – членів уряду та співробітників звинуватили в організації вечірок з алкоголем під час пандемії COVID-19, коли такі зібрання були заборонені по всій країні.

Нещодавно розслідування показало, що Джонсон особисто брав участь у цих вечірках, хоча раніше він це заперечував. Це призвело до падіння рейтингу глави уряду. Сам Джонсон визнав свою помилку, але відмовився йти з посади.

Щоб зберегти посаду, Джонсон мав здобути підтримку щонайменше 180 консерваторів із 359. За підрахунками BBC перед початком голосування, прем’єра публічно підтримував лише 151 депутат.

Голосування відбувалося з низкою запобіжників для підтримання таємності. Серед іншого, парламентарі заходили у кімнату до голосування через одні двері, а виходили через інші.

Перед голосуванням вони здавали мобільні телефони, щоб не повторити ситуацій, як під час голосування за відставку Терези Мей – коли дехто зафіксував свій голос на фото, на пам’ять або для доказу. Підрахунок голосів здійснювався в тій самій кімнаті.

Як пише “Гардіан”, тепер соратники Бориса Джонсона вважають, що його опоненти в партії повинні прийняти результат і підтримати Джонсона як лідера на наступних виборах.

Водночас сер Роджер Гейл, один із провідних критиків Джонсона, заявив, що він продовжуватиме виступати проти того, щоб Джонсон був лідером партії.

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