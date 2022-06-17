Нідерланди також готові підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

В уряді Нідерландів заявили про готовність підтримати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.
Прем’єр країни Марк Рютте назвав рекомендацію Єврокомісії “розумним компромісом” під час своєї пресконференції після засідання уряду в п’ятницю, 17 червня, повідомляє “Європейська правда”.
За його словами, з таким висновком можуть погодитися як прихильники, так і опоненти кандидатства України.
“Як кабінет міністрів ми сказали: ми вважаємо цю оцінку збалансованою, ми вважаємо, що це розумно. Тож давайте приймемо це заради єдності в Європі. Нідерланди позитивно ставляться до цього” – заявив у свою чергу глава МЗС Вопке Хукстра.
За його словами, пройдуть роки, перш ніж Україна та Молдова зможуть приєднатися до ЄС. Для цього країни повинні відповідати так званим Копенгагенським критеріям. І в цьому процесі поступок не буде, сказав Хукстра.
“Це не процеси, які йдуть із сьогоднішнього дня на завтра” – зазначив він.
У середу Палата представників парламенту Нідерландів обговорюватиме позицію Нідерландів на цьому саміті ЄС.
Напередодні Нідерланди звернулися до Єврокомісії із закликом ретельно прописати умови для подальшого наближення України до членства у ЄС. Раніше про підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС заявили Швеція і Данія, які були найбільш “проблемними” у цьому питанні.
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