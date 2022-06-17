Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у Європейський Союз.

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі у п’ятницю, 17 червня, пише “Європейська правда“.

“Комісія рекомендує [Європейській] Раді, по-перше, надати Україні європейську перспективу і по-друге – надати статус кандидата.

Звичайно, з розумінням, що країна виконає певний набір подальших важливих реформ“, – наголосила фон дер Ляєн.

У заяві Єврокомісії йдеться, що Україна загалом просунулася у досягненні стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу та захист меншин.

Також відзначається, що Україна продовжила хороші макроекономічні результати, демонструючи гідну уваги до макроекономічної та фінансової стабільності, потребуючи продовження амбітних структурних економічних реформ.

“Ми знаємо, що українці готові померти за європейську перспективу. Ми хочемо, щоб вони жили з нами європейською мрією”, – додала фон дер Ляєн.

Також Єврокомісія рекомендує надати статус кандидата на вступ до ЄС Молдові.

А от щодо Грузії рекомендація протилежна – не надавати статус кандидата, поки держава не виконає низку умов.

Нагадаємо, що напередодні лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії в Києві заявили про підтримку надання Україні статусу кандидата.

Офіційне рішення щодо надання чи ненадання статусу кандидата на вступ для України має бути ухвалено на саміті лідерів Євросоюзу 23 червня.

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