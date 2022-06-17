Home / Світ / Європа / Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

17/06/2022 13:13

Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ у Європейський Союз.

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу в Брюсселі у п’ятницю, 17 червня, пише “Європейська правда“.

“Комісія рекомендує [Європейській] Раді, по-перше, надати Україні європейську перспективу і по-друге – надати статус кандидата.

Звичайно, з розумінням, що країна виконає певний набір подальших важливих реформ“, – наголосила фон дер Ляєн.

У заяві Єврокомісії йдеться, що Україна загалом просунулася у досягненні стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу та захист меншин.

Також відзначається, що Україна продовжила хороші макроекономічні результати, демонструючи гідну уваги до макроекономічної та фінансової стабільності, потребуючи продовження амбітних структурних економічних реформ.

“Ми знаємо, що українці готові померти за європейську перспективу. Ми хочемо, щоб вони жили з нами європейською мрією”, – додала фон дер Ляєн.

Також Єврокомісія рекомендує надати статус кандидата на вступ до ЄС Молдові.

А от щодо Грузії рекомендація протилежна – не надавати статус кандидата, поки держава не виконає низку умов.

Нагадаємо, що напередодні лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії в Києві заявили про підтримку надання Україні статусу кандидата.
Офіційне рішення щодо надання чи ненадання статусу кандидата на вступ для України має бути ухвалено на саміті лідерів Євросоюзу 23 червня.

Читайте також:
Данія готова підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

 

Унікальних переглядів: 17
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Спільнота “Мова об’єднує” закликає Раду невідкладно ухвалити законопроєкти про заборону російських книжок і музики

Громадська ініціатива “Мова об’єднує” закликає народних депутатів невідкладно ухвалити законопроєкти №№ 6287, 7459, 7273-д. Про це йдеться у зверненні спільноти, опублікованому в п’ятницю, 17 червня. “«Мова об’єднує» підтримує дії...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse