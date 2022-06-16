Кулеба підбив підсумки візиту Шольца, Макрона та Драгі до Києва

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Дмитро Кулеба

міністр зовнішніх справ України

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“Сьогодні історичний день для Європи” – з цих слів почав свій виступ на пресконференції прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі.

День був справді крутий. Тривала, детальна розмова президента Володимира Зеленського з чотирма лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії. Телеграфно про результати:

1. Санкції. Гості отримали повні пакети напрацювань групи Єрмака-Макфола щодо подальших санкцій. Гості визнали, що деякі лідери в Європі відчувають «втому від санкцій», але особисто вони готові рухатися далі. Нові санкції будуть.

2. Зброя. Були деякі нові корисні оголошення. Президент подякував і на цифрах пояснив, чому треба більше і частіше. Гості почули.

3. Кандидатство. У порівнянні навіть з початком тижня ми сьогодні стали ближче до отримання статусу кандидата на членство в ЄС. Гостям подяка. Але ще не всі перешкоди подолано, не всі пастки обійдено. Рішення ухвалюється консенсусом, тому усі командно продовжуємо спокійно, зосереджено працювати на результат.

4. Зерно. Всі погоджуються, що довіряти Росії не можна, треба працювати через ООН і мати чіткі гарантії. Паралельно будемо суттєво розвивати наземні коридори. Тема зерна безпосередньо пов’язана з темою сприйняття нашої війни в Африці, Азії та Латинській Америці. На цю тему теж дії скоординували

5. Переговори. Гості не примушували, не схиляли, не тиснули, не ув’язували.

“Україна повинна виграти цю війну” – показові слова Макрона.

Моя порада – облиште цей страх. Здається, за останній час президент і вся його дипломатична команда дали достатньо підстав повірити, що ми не ті, кого можна примусити, схилити, затиснути або розвести.

Бережіть себе. Слава Україні!

P.S.: взяти участь у саміті в одному кроксі і з двома милицями – done.

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