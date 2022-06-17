В Бєлгородській області РФ розбився штурмовик Су-25. ВІДЕО

У Бєлгородській області Російської Федерації розбився військовий літак Су-25.
Про це вранці в п’ятницю, 17 червня, інформує “Интерфакс” із посиланням на пресслужбу Західного військового округу РФ.
Зазначається, що штурмовик упав під час планового навчально-тренувального польоту, льотчик катапультувався. Його евакуювала на аеродром пошуково-рятувальна служба.
“За попередньою інформацією, причиною події могла стати технічна несправність. На місці працює комісія ВКС Росії”, – йдеться у повідомленні.
Судно зазнало катастрофи “безлюдному місці, руйнувань на землі немає”.
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