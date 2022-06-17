За добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів, до втрат додали два ворожі літаки і гелікоптер, – Генштаб

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Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 17 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 200 військовослужбовців противника, 7 танків, 18 бронемашин, два літаки тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 33 150 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1 456 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 563 (+18),

артилерійських систем – 734 (+5),

РСЗВ – 233,

засобів ППО – 97,

літаків – 215 (+2),

гелікоптерів – 180 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 593 (+2),

крилатих ракет – 129,

кораблів /катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 496 (+2),

спеціальної техніки – 55.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 16 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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