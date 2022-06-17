ЗСУ вразили російський буксир “Василий Бех”, який віз окупантів і зброю на Зміїний

Військово-морські сили Збройних сил вразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом “Тор” на борту, який віз окупантів і зброю на Зміїний.

Про це вранці в п’ятницю, 17 червня, інформує пресслужба ВМСУ.

“В акваторії Чорного моря уражений буксир Чорноморського флоту “Василий Бех”, під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу Чорноморського флоту.

Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу “Тор” не завадила ВМС ЗСУ демілітаризувати російських загарбників”, – йдеться в повідомленні.

Побудований на Астраханському судноремонтному заводі буксир водотоннажністю 1605 тонн був прийнятий до складу ЧФ РФ у 2017 році.

ЗРК “Тор” – всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Приблизна вартість 25 млн доларів.

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