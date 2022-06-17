ЗСУ збили безпілотник, якого офіційно немає на озброєнні армії РФ

Українські військові збили російський розвідувальний безпілотний літальний апарат “Мерлин-ВР”, який офіційно не прийнятий на озброєння армії РФ.

Про це в п’ятницю, 17 червня, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

“Українським військовим вдалося вполювати доволі цікаву “пташку” — російський розвідувальний БПЛА “Мерлин-ВР”, – ідеться в повідомленні.

Цей експериментальний безпілотник був публічно продемонстрований лише у вересні минулого року та офіційно не прийнятий на озброєння армії Російської Федерації.

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