ЗСУ збили безпілотник, якого офіційно немає на озброєнні армії РФ

Про це в п’ятницю, 17 червня, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
“Українським військовим вдалося вполювати доволі цікаву “пташку” — російський розвідувальний БПЛА “Мерлин-ВР”, – ідеться в повідомленні.
Цей експериментальний безпілотник був публічно продемонстрований лише у вересні минулого року та офіційно не прийнятий на озброєння армії Російської Федерації.
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