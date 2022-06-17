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НАТО готує нову модель оборони східного флангу, – Столтенберг

17/06/2022 09:22

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що до саміту Альянсу в Мадриді його члени мають узгодити нову модель оборони східного флангу, що викликане повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Про це в п’ятницю, 17 червня, інформує “Європейська правда”.

“Ми досягли значного прогресу, узгодивши конкретні умови, елементи нової моделі оборони, а також почули, що кілька союзників готові надати додаткові сили для посилення цієї моделі”, – зазначив генсек НАТО.

Згодом він конкретизував, що основою нової моделі оборони Альянсу на східному фланзі будуть три стовпи.

“Перший – це збільшення передової присутності з більшою кількістю бойових операцій, і ми вже збільшили свою присутність. За останні кілька місяців ми подвоїли кількість бойових груп на сході з чотирьох до восьми”, – зазначив генсек НАТО.

Другим стовпом моделі є попереднє розгортання військового обладнання для економії часу в умовах, коли потрібна мобілізація сил.

“І третім елементом є попереднє визначення підрозділів – це сили, які проходитимуть навчання на певній території, де матимуть певні обов’язки… Тобто будуть розгортатись не всі сили, а частина їх буде розгорнута попередньо, а інша частина – перебувати у рідній країні, але бути готовою до переміщення в разі потреби”, – пояснив Столтенберг.

Він підсумував, що нова модель оборони східного флангу НАТО означатиме “суттєве посилення нашої здатності до стримування й оборони в усьому Альянсі”.

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