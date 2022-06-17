У тимчасово окупованому Донецьку горить і детонує військова база. ВІДЕО

В тимчасово окупованому Донецьку горить і детонує військова база російських окупантів.
Про це пообіді в п’ятницю, 17 червня, повідомляють місцеві мешканці в телеграм-каналах.
Також відео зі стовпом диму поширили у волонтерській міжнародній спільноті InformNapalm.
“Горить та детонує військова база російських військ в окупованому Донецьку. Місцеві повідомляють про #хлопки. Окремо звітують про влучення снаряда в будинок “чиновниці ДНР”, – йдеться в повідомленні.
У телеграм-каналі “Типичный Донецк” пишуть, що пожежа – в Київському районі міста.
Про вибухи пишуть також “Новости Донбасса”.
Відомо, що щось вибухає також на території загону “МЧС ДНР”.
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