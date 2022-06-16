У тимчасово окупованому Хрустальному на Луганщині горить склад боєприпасів. ВІДЕО

У тимчасово окупованому місті Хрустальному (до 2016-го – Красний Луч) на Луганщині горить ворожий склад боєприпасів.
Відео поширюють у соцмережах надвечір у четвер, 16 червня.
“Красний Луч на Луганщині. Горить склад БК московитів. Відстань до лінії фронту – 85 км. До речі”, – написав у ФБ військовий історик та експерт Михайло Жирохов, колишній донбасівець.
Інші джерела пишуть, що від лінії фронту – 69 км.
Журналіст Денис Казанський також поширює у твіттері відео зі стовпом диму.
В Красном Луче у оккупантов случилась неприятность на складе боеприпасов. pic.twitter.com/CGyKlCEeX7
— Денис Казанський (@den_kazansky) June 16, 2022
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