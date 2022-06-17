У Києві заборонили піротехніку та гучну музику

Про це у п’ятницю, 17 квітня, повідомляє КМВА.
Жирнов видав окреме доручення про дотримання режиму тиші, зокрема заборону видовищ із використанням піротехнічних виробів на території столиці, а також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури, користуватися іншими гучномовними установками.
Як ідеться в документі, в умовах широкомасштабної збройної агресії російської федерації на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан жителів Києва.
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