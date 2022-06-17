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ЗСУ вибили росіян із Дмитрівки Ізюмського району Харківщини, – ГШ

17/06/2022 19:11

Українське військо відтіснило російських окупантів із села Дмитрівка, що в Харківській області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в п’ятницю, 17 червня.

“Підрозділи Сил оборони України змусили противника залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області”, – йдеться в повідомленні.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають. Поблизу Краснопілля намагався вести розвідку боєм, успіху не мав, відступив.

Ворог здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне,  Пашкове, Грушуваха, Курулька, Велика Комишуваха.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окрім того, завдали авіаударів по позиціях наших підрозділів неподалік Сиротиного та Борівського.

Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєверодонецьк.

В районах Сиротиного та Метьолкіного наші воїни успішно відбили штурм. Противник з втратами відійшов на раніше займані позиції.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве та Степне.

Поблизу Гірського українські захисники вибірковим вогнем припинили спробу ворожої розвідки боєм. Також противник знову безуспішно вів штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Кодема.  Зазнав втрат і відійшов.

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