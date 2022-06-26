У “пул” ворожих обстрілів потрапила Дніпропетровщина. Двоє поранених

У неділю, 26 червня, ворог тричі ударив з “Градів” та ствольної артилерії по людях і житлу в Зеленодольській громаді.

Про це сповістив Валентин Резниченко, голова Дніпропетровської ОВА, у телеграмі о 14.53.

У Зеленодольську, за даними ОВА, двоє поранених – чоловік та жінка. Їм надали медичну допомогу.

У місті є руйнування багатоповерхівок, пошкоджені будинок культури та пошта, додав Резниченко.

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