Наслідок ракетної атаки по Черкасах: 1 загиблий, 5 травмованих

Унаслідок ракетного удару росіян по Черкасах одна людина загинула і п’ятеро травмовані.
Про це вдень 26 червня повідомив у телеграмі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
За його словами, дві ракети ударили в околицях Черкас, пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Ворожі обстріли відбулися перед полуднем 26 червня.
Черкащани в соцмережах повідомляли, що один із вибухів пролунав неподалік мосту, що поєднує правий та лівий берег Дніпра.
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