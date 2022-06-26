Ракетний обстріл Черкас: пролунало два вибухи

Росіяни обстріляли ракетами Черкаси.

Факт двох вибухів, про які раніше сповістили користувачі в соцмережах, підтвердив об 11.49 голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з’ясовуємо. Залишайтеся в укриттях”, – написав Табурець у телеграмі.

Черкащани в соцмережах повідомляють, що один із вибухів пролунав неподалік мосту, що поєднує правий та лівий берег Дніпра.

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