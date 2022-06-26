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Ракетна атака по Києву: влучили в багатоповерхівку, є постраждалі. ФОТО, ВІДЕО

26/06/2022 07:53

Ракетними ударами росіян близько 7-ї години ранку 26 червня у Шевченківському районі Києва в районі Лук’янівки частково зруйновано дев’ятиповерховий будинок, є постраждалі.

На місці події працюють рятувальники ДСНС, які витягують людей з-під завалів, мешканців уцілілих квартир евакуювали.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, 26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці.

“На місце події негайно прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю, бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів“, – зазначила пресслужба ДСНС.

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Врятована з-під завалів дівчинка жива, її госпіталізували

За даними рятувальників, загоряння охоплює загальну площу 300 кв.м. Будівельні конструкції з 1-го по 7-й поверхи також пошкоджено. Тривають роботи з ліквідації пожежі та порятунку людей.

За попередньою інформацією, є постраждалі.

Кличко о 8:29: “У житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували. Рятувальники продовжують працювати, медики на місці”.

Скріншот із камери спостереження у дворі будинку. Фото: телеграм-канал Перша приватна мемарня

За даними радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, з-під завалів витягнули, зокрема, 6-річну дівчинку.

Також Геращенко стверджує, що друге влучання “високоточної ракети Путіна” було у дитячий садочок, де тепер на місці ігрового майданчика зяє вирва діаметром 7 метрів.

Згодом Віталій Кличко написав, що дівчинці 7 років, вона жива, з-під завалів намагаються врятувати її маму.

Відео ДСНС із місця подій:

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області також спрацювала ППО, збивши одну ракету.

“Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає”, – зазначається в повідомленні.

26 червня близько 7:00 ранку в різних районах Києва під час повітряної тривоги було чутно вибухи, повідомляли користувачі соцмереж.

Кілька вибухів у середмісті підтвердив о 6.41 мер столиці Віталій Кличко, пообіцявши детальнішу інформацію надати трохи згодом. Після 7-ї Кличко повідомив, що відбувається евакуація мешканців двох будинків у Шевченківському районі.

Задимлення одразу після вибухів вранці 26 червня. Фото: УП

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