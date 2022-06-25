Ракетний удар РФ по Сарнах на Рівненщині: 3 загиблих, 4 поранених

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Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів, що дві російські ракети влучили по об’єктах цивільної інфраструктури в місті Сарни.

Унаслідок ракетної атаки ввечері 25 червня зруйновано СТО з мийкою та ще один комплекс для ремонту автомобілів.

“За попередніми даними, троє загиблих, четверо потерпілих знаходяться у лікарні, двоє з них – у важкому стані. Під завалами ще можуть бути люди”, – ідеться у зверненні Коваля в Telegram.

На місці події працюють рятувальники, продовжують розбирати завали.

ОНОВЛЕНО о 9:28

По завершенні аварійно-рятувальних робіт вранці 26 червня голова Рівненської ОВА повідомив, що під завалами виявлено тіло ще одного загиблого.

“Таким чином, кількість жертв учорашнього ракетного удару по цивільних об‘єктах зросла до чотирьох осіб. Це чоловіки віком від 30 до 51 року”, – написав Віталій Коваль.

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