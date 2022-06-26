Ракетний удар по будинку на Лук’янівці: поліція підтвердила одного загиблого і п’ять поранених

Поліція документує наслідки ранкового обстрілу в Києві: вже підтверджено одного загиблого та п’ятьох поранених.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції України.

“За наявною інформацією, 1 людина загинула. Наразі відомо про п’ятьох поранених, серед яких 7-річна дівчинка. В цей момент дістали з-під завалів її маму – 35-річну жінку. Вона є громадянкою РФ, але тривалий час проживає у Києві”, – заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.

На місці працюють 25 слідчо-оперативних груп НПУ та СБУ, які документують наслідки воєнних злочинів РФ у Києві. До роботи задіяні криміналісти, вибухотехніки, кінологи.

Рятувальні роботи тривають. Понад 200 поліцейських наразі працюють на місці події.

Протягом найближчих тижнів цей мікрорайон буде очеплений, щоб слідчі змогли якісно зібрати доказову базу. Також поліція захищатиме залишені приміщення від мародерів.

Як інформувала “Новинарня“, ракетні атаки росіян по Києву сталися близько 6:30 години ранку 26 червня. У Шевченківському районі, в районі Лук’янівки частково зруйновано дев’ятиповерховий будинок, є постраждалі. Мешканців уцілілих квартир евакуювали.

Уражений будинок розташований поруч з оборонним заводом “Артем”.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, удар 4-6 ракетами був завданий зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160, які перебували в регіоні Каспійського моря. Російські війська задіяли ракети Х-101, що можуть летіти на відстань до 5500 км.

ППО ЗСУ спрацювала, частина ракет була збита.

Нагадаємо, попереднього разу рашисти уразили житловий комплекс на Лук’янівці 28 квітня – тоді в Києві перебував генсек ООН Антоніу Гутерріш. У своїй квартирі загинула журналістка Віра Гирич.

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