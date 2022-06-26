Для початку HIMARS знищили два командні пункти росіян в Ізюмі та на Донеччині, – InformNapalm

Уражений командний пункт рашистів у школі в Ізюмі. Кадр відео

Одним із перших застосувань американських ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS на сході України були успішно уражені два командні пункти російської армії.

Про це вранці 26 червня повідомляє волонтерська розвідувальна спільнота InformNapalm.

За цими даними, перший уражений пункт – командний пункт 20-ї армії Західного військового округу ЗС РФ (в/ч 89425, Воронеж). Він дислокувався у будівлі школи в Ізюмі на Харківщині.

Другий – передовий пункт управління десантних військ ЗС РФ.

Щодо другого відео, то напередодні його поширював 3-й полк спецпризначення ССО ЗСУ, який інформував, що за його коригування артилеристи знищили колону російських військ на Донеччині.

Нагадаємо, 23 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що надані американцями РСЗВ HIMARS уже в Україні. Наступного дня в мережі показали їх застосування.

Як відомо, США надали Україні чотири такі системи. 23 червня Пентагон оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні на $450 млн, що включає ще чотири HIMARS.

24 червня стало відомо, що ця друга партія має прибути в липні.

25 червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав на відео застосування HIMARS проти росіян.

Радіус дії РСЗВ HIMARS – до 80 км, однак у певній модифікації та за умови використання відповідних боєприпасів він може становити і понад 400 км.

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