ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 120 – 23.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Фото: ФБ ГШ ЗСУ

Ранок

Інститут вивчення війни (ISW, США) припускає, що російські окупанти найближчими днями можуть захопити місто Лисичанськ.

9:15

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай: 22 червня ворожа авіація вдарила по Сєвєродонецьку, Сиротиному, Верхньокам’янці, Гірському на Луганщині.

У Сєвєродонецьку постійно під обстрілами промзона міста, вчора орки вгатили вкотре по “Склопластику”, цегляному заводу та заводу хімічного не стандартизованого обладнання. Було влучання в прохідну хімзаводу “Азот”.

У Лисичанську внаслідок обстрілів маємо одного загиблого та трьох поранених. Пошкоджено школу.

Масові руйнації в Гірській громаді, де тривають бої, – пошкоджено більше 20 будинків.

8:45

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.06 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – близько 34 430 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1 504 одиниць (+8),

бойових броньованих машин – 3 632 (+18),

артилерійських систем – 756 (+4),

РСЗВ – 240 (+1),

засобів ППО – 99,

літаків – 216,

гелікоптерів – 183 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6),

крилатих ракет – 137,

кораблів /катерів – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 548 (+5),

спеціальної техніки – 60.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 22 червня)

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Після восьмої

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів в ефірі телемарафону: “Рашисти зосереджені на двох напрямках : Сєвєродонецьк та Тошківка-Золоте. Частково орки там мають успіх через застосування “повзучої тактики”, тобто знищення населених пунктів.

…Щодо суперечок по ситуації в Золотому: аби не було оточення, командування могло дати команду щодо відходу на більш укріплені позиції. Слідкуємо за тактичною ситуацією після цієї ночі, можливо, буде нове перегрупування”.

При цьому голова ОВА зазначив, що “дуже небезпечно в Лисичанську, окупанти цілодобово розстрілюють місто, тим не менше триває “тиха” евакуація, гумвантажі завозяться щоденно”.

За його словами, траса Лисичанськ-Бахмут під обстрілами і не проїзна, “ми користуємося паралельним маршрутом”.

6:55

На Південнобузькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Здійснюють інженерне обладнання позицій.

На Миколаївському напрямку ворог розгорнув у визначених районах артилерійські підрозділи. У подальшому не виключаються спроби ведення штурмових дій в напрямках Киселівка – Посад-Покровське та Олександрівка – Лупареве з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області, – ГШ ЗСУ.

6:55

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00: “На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєвєродонецьк, веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районі міста Лисичанськ та блокуванні основних логістичних шляхів.

На Сєверодонецькому напрямку противник оволодів населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка. Веде штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине. Здійснює підготовчі заходи до форсування річки Сіверський Донець”.

Із цього повідомлення випливає, що ЗСУ відійшли також із району міст Золоте та Гірське.

“На Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії у напрямках населених пунктів Золоте та Вовчоярівка. Намагаються оволодіти панівними висотами в районі Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут – Лисичанськ. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку, в район населеного пункту Новотошківське, ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу”, – сказано також у зведенні ГШ.

6:55

Генштаб ЗС України: “На Слов’янському напрямку угруповання агресора основні зусилля зосереджує на покращенні тактичного положення та виявленні слабких місць в обороні наших військ. Ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм–Барвінкове та Ізюм–Слов’янськ. З метою посилення угрупування військ у районі міста Ізюм противник перемістив до двох танкових підрозділів. Окупанти планують застосувати важкі вогнеметні системи на Слов’янському напрямку”.

6:55

Зі зведення ГШ ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках у період 22 червня – 1 липня 2022 року в Гомельській області, поблизу державного кордону з Україною, триватиме мобілізаційне навчання збройних сил Республіки Білорусь. Під час нього планується відпрацювати питання призову військовозобов’язаних запасу.

У рамках заходів бойової підготовки також проводяться навчання з підрозділами сил спеціальних операцій білорусі із залученням інструкторів збройних сил Російської Федерації. Основна увага приділяється веденню диверсійно-розвідувальної діяльності.

Північ

Зі звернення президента Володимира Зеленського: “Підписав сьогодні (22 червня) новий указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 195 учасників бойових дій, із них 17 – посмертно”.

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Читайте про ДЕНЬ 104 ОБОРОНИ, 07.06.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 113 ОБОРОНИ, 16.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 114 ОБОРОНИ, 17.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 115 ОБОРОНИ, 18.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 116 ОБОРОНИ, 19.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 117 ОБОРОНИ, 20.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 118 ОБОРОНИ, 21.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 119 ОБОРОНИ, 22.06.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.