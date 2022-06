Лідери ЄС затвердили статус кандидатів на вступ для України і Молдови. КОМЕНТАРІ

доповнено

Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

Про це повідомляє “Суспільне” в ефірі національного телемарафону після 21:35 у четвер, 23 червня.

Рішення щодо Києва і Кишинева було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.

Грузія не отримала затвердженого статусу кандидата, але здобула визнання європейської перспективи.

Багато з європейських політиків після четвергового рішення “заговорили” українською, відзначає “ЄП”.

“Угода. Європейська рада щойно вирішила підтримати статус кандидата в ЄС для України та Молдови. Історичний момент. Сьогодні вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю Володимира Зеленського та Маю Санд і народи України та Молдови. Наше майбутнє разом”, – написав у Twitter президент Європейської ради Шарль Мішель українською.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель також написав з цього приводу твіт українською мовою: “Україна переможе. Європа переможе. Сьогодні розпочинається довгий шлях, який ми долатимемо разом. Народ України належить до європейської родини. А майбутнє України – у ЄС”, – затвітив він.

Топ-дипломати ЄС та України спільно прочитали звернення про те, що це – вирішальний момент у історії Європи.

Із Шарлем Мішелем погодився віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

“Насправді історичний день для України та Молдови! Це є відображенням їхніх сильних та законних прагнень до вступу в ЄС. Вони мають право вирішувати свою долю самостійно. І це – бути частиною Європи. Вітаю!”, – написав політик українською у відповідь на український твіт президента Євроради.

“Україна – це Європа”, – додав до їхніх слів лідер латвійської дипломатії Едгарс Рінкевичс.

На українську, підтримуючи колег, перейшов також президент Франції.

“Ми відкриваємо новий етап для України, для Молдови, для Європи. Це історична мить”, – заявив українською Еммануель Макрон.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у свою чергу написала: “Сьогодні вдалий день для Європи. Вітаю президента Зеленського, президента Санду і прем’єр-міністра Гарібашвілі. Ваші країни є частиною нашої європейської родини. І сьогоднішнє історичне рішення лідерів це підтверджує”.

На позитивну ухвалу Євроради відреагував президент Володимир Зеленський.

“Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах та Євросоюзу. Вдячний Шарлю Мішелю, Урсулі фон дер Ляєн і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС”, – написав Зеленський у твіттері.

Зеленський також звернувся до учасників саміту ЄС після надання Україні статусу кандидата на членство:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба: “Україна переможе. Європа переможе. Сьогодні починається довгий шлях, яким ми підемо разом. Український народ належить до європейської родини. Майбутнє України за ЄС. Ми разом за мир”.

