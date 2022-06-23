Лідери ЄС затвердили статус кандидатів на вступ для України і Молдови. КОМЕНТАРІ

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Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

Про це повідомляє “Суспільне” в ефірі національного телемарафону після 21:35 у четвер, 23 червня.

Рішення щодо Києва і Кишинева було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданої 17 червня.

Грузія не отримала затвердженого статусу кандидата, але здобула визнання європейської перспективи.

Багато з європейських політиків після четвергового рішення “заговорили” українською, відзначає “ЄП”.

“Угода. Європейська рада щойно вирішила підтримати статус кандидата в ЄС для України та Молдови. Історичний момент. Сьогодні вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю Володимира Зеленського та Маю Санд і народи України та Молдови. Наше майбутнє разом”, – написав у Twitter президент Європейської ради Шарль Мішель українською.

Погоджено! #EUCO щойно ухвалила рішення про надання статусу кандидата до ЄС Україні та Молдові. Історичний момент! Сьогодні – віховий крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю @ZelenskyyUa і @sandumaiamd, а також народи України🇺🇦 і Молдови🇲🇩 Наше майбутнє – разом! pic.twitter.com/Mp6v8zMtWa — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель також написав з цього приводу твіт українською мовою: “Україна переможе. Європа переможе. Сьогодні розпочинається довгий шлях, який ми долатимемо разом. Народ України належить до європейської родини. А майбутнє України – у ЄС”, – затвітив він.

Топ-дипломати ЄС та України спільно прочитали звернення про те, що це – вирішальний момент у історії Європи.

Із Шарлем Мішелем погодився віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

“Насправді історичний день для України та Молдови! Це є відображенням їхніх сильних та законних прагнень до вступу в ЄС. Вони мають право вирішувати свою долю самостійно. І це – бути частиною Європи. Вітаю!”, – написав політик українською у відповідь на український твіт президента Євроради.

“Україна – це Європа”, – додав до їхніх слів лідер латвійської дипломатії Едгарс Рінкевичс.

На українську, підтримуючи колег, перейшов також президент Франції.

“Ми відкриваємо новий етап для України, для Молдови, для Європи. Це історична мить”, – заявив українською Еммануель Макрон.

Минулого тижня у Києві ми взяли на себе зобов’язання: робити все щоб надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Зроблено. Сього вечора ми відкриваємо новий етап для України, для Молдови, для Європи. Це історична мить. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 23, 2022

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у свою чергу написала: “Сьогодні вдалий день для Європи. Вітаю президента Зеленського, президента Санду і прем’єр-міністра Гарібашвілі. Ваші країни є частиною нашої європейської родини. І сьогоднішнє історичне рішення лідерів це підтверджує”.

Today is a good day for Europe. Congratulations to President @ZelenskyyUA President @Sandumaiamd and Prime Minister @GharibashviliGe Your countries are part of our European family. And today’s historic decision by Leaders confirms that. pic.twitter.com/lAkv8Bq5fs — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2022

На позитивну ухвалу Євроради відреагував президент Володимир Зеленський.

“Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах та Євросоюзу. Вдячний Шарлю Мішелю, Урсулі фон дер Ляєн і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС”, – написав Зеленський у твіттері.

Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах 🇺🇦 та 🇪🇺. Вдячний @CharlesMichel, @vonderleyen і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС. https://t.co/o6dJVmTQrn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022

Зеленський також звернувся до учасників саміту ЄС після надання Україні статусу кандидата на членство:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба: “Україна переможе. Європа переможе. Сьогодні починається довгий шлях, яким ми підемо разом. Український народ належить до європейської родини. Майбутнє України за ЄС. Ми разом за мир”.

Ukraine will prevail. Europe will prevail. Today marks the beginning of a long journey that we will walk together. The Ukrainian people belong to the European family. Ukraine’s future is with the EU. We stand together for peace. My message with ⁦⁦@JosepBorrellF pic.twitter.com/4VoFxBFikZ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 23, 2022

В ефірі національного телемарафону Кулеба повторив свій жарт про те, що Україна виконає потрібні для вступу до ЄС реформи швидше, ніж Євросоюз проведе свої внутрішні реформи.

При цьому глава МЗС також наголосив, що інтереси України тепер повинні бути враховані у внутрішніх реформах ЄС.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль: “Історичний день для України та новий етап розбудови нашої європейської держави. Офіційний статус кандидата на членство в ЄС – це нові реформи, масштабне зближення з ЄС в усіх секторах економіки та процес повного входження у єдиний ринок Євросоюзу.

Глава ряду України подякував президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, голові Європейської Ради Шарлю Мішелю, президенту Європейського парламенту Роберті Мацолі та лідерам держав-членів ЄС.

“Ми сповнені сил пройти шлях до членства максимально швидко. Розраховуємо на підтримку наших партнерів з ЄС у досягнені високих критерії членства та відбудові України”, – додав Шмигаль.

Історичний день для України та новий етап розбудови нашої європейської держави. Офіційний статус кандидата на членство в #ЄС це – нові реформи, масштабне зближення з ЄС в усіх секторах економіки та процес повного входження у єдиний ринок Євросоюзу. 1/2 https://t.co/SemfuA6MbP — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 23, 2022

Влада готується до проведення через Верховну Раду до кінця 2022 року більш як 30 законопроєктів у рамках євроінтеграції України, заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає “Суспільне”.

Готується засідання Ради асоціації Україна – ЄС за участі прем’єр-міністра. Тобто ми будемо демонструвати прогрес увесь цей час, щоб якнайшвидше почати наступний етап приєднання до ЄС у форматі перемовин, зазначила віцепремʼєрка.

Вона зауважила, що загалом готовими і зареєстрованими у парламенті є 80 законопроєктів “євроінтеграційного портфеля”. При цьому сформовано 30 проєктів, які можна ухвалювати під час воєнного стану і які будуть допомагати підприємствам, економіці та не створюватимуть додаткового негативного регулювання.

Крім того, наголосила Стефанішина, влада вже розробила дорожню карту по кожному з пунктів рекомендацій Єврокомісії, і по кожному вже є напрацювання.

“Робота велася і до початку повномасштабної війни, але мобілізації такої великої політичної волі для того, щоб просунутися по кожному з цих пунктів, ми не мали. І сьогодні ці рекомендації є певним стимулом”, — констатувала віцепремʼєрка.

Раніше цього дня стало відомо, що переговори лідерів ЄС на саміті в Брюсселі щодо статусу кандидата для України дещо ускладнювалися бажанням деяких країн надати його також і Боснії та Герцеговині. Зокрема канцлер Австрії Карл Негаммер перед самітом заявив, що Боснія має отримати такий самий режим, як Україна та Молдова, для набуття статусу кандидата у члени ЄС до того, як будуть виконані попередні умови.

Видання Politico також повідомляло, що питання Боснії активно обговорюється на саміті. Більше того, чиновники працюють над переробленням висновків щодо країни.

Нагадаємо, 17 червня Єврокомісія у висновку щодо відповідності України вимогам для держави-кандидата запропонувала, щоб ЄС мав право скасовувати цей статус у разі, якщо Україна порушить свої зобов’язання. При цьому було окреслено сім умов, які має виконати Київ. Визначено, що Єврокомісія проведе першу оцінку наприкінці 2022 року. Однак для відновлення реформ в Україні мають завершитися бойові дії, тому термін може бути, і найімовірніше буде продовжений.

Серед іншого, для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС Україна має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП, провести конкурс на нового голову НАБУ тощо.

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