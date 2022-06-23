У Конгресі США ініціюють навчання українських пілотів на F-15 і F-16

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Конгресмени Сполучених Штатів Америки внесли законопроєкт про підготовку українських льотчиків-винищувачів.

Як передає “Новинарня” в четвер, 23 червня, про це йдеться в повідомленні на сайті конгресмена Адама Кінзінгера.

Конгресмен від Республіканської партії Кінзінгер і конгресменка-демократка Кріссі Гулахан, які є ветеранами Повітряних сил США, представили проєкт закону про підготовку українських льотчиків-винищувачів на американських бойових літаках.

Цей документ дозволить Сполученим Штатам почати навчання українських пілотів і технічного персоналу на F-15, F-16 та інших повітряних платформах, поки Штати продовжують розглядати можливість відправлення такого озброєння Україні.

Адам Кінзінгер також опублікував своє спільне фото з льотчиками Повітряних сил ЗСУ.

When pilots talk stuff…. These men are pilots in the Air Force of #Ukraine. Many people thought they’d be out of the fight on day one… but their STILL at it. I’ve introduced a bill to train them on NATO jets, so they can transition to the F-16. #SlavaUkrainii pic.twitter.com/7swVFKUcsK — Adam Kinzinger🇺🇦🇺🇸✌️ (@AdamKinzinger) June 22, 2022

Для українських військових, за словами конгресменів, дуже важливо бути навченими та знайомими з цими повітряними платформами, якщо Росія продовжить свою війну проти України.

Незалежно від того, чи передадуть Сполучені Штати та їхні союзники таку техніку, ця програма зміцнить українські можливості та забезпечить їхню довгострокову стабільність та безпеку.

“Як ветерани Повітряних сил, ми знаємо, що в будь-якому конфлікті одна з перших дій – встановлення панування в повітрі. Судячи з публічної інформації, ні українці, ні росіяни не встановили переваги в повітрі. Ми віримо, що США та наші союзники по НАТО можуть допомогти Україні змінити ситуацію в повітрі та дати українським силам вирішальну перевагу у війні”, – йдеться у листі конгресмена.

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