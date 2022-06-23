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США оголосили про додатковий пакет військової допомоги Україні на $450 млн: HIMARS та інше

23/06/2022 23:11

Сполучені Штати оголосили про виділення додаткового пакету військової допомоги Україні на суму 450 млн доларів.

Про це ввечері 23 червня заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

“Сполучені Штати анонсують додаткові 450 млн доларів військової допомоги як частину нашого зобов’язання у допомозі Україні захистити свою демократію перед неспровокованою агресією Росії”, – зазначив представник міноборони США.

За його словами, пакет військової допомоги включає зброю та військове обладнання, зокрема нові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, десятки тисяч боєприпасів для артилерії, яка вже була поставлена в Україну, а також патрульні кораблі для захисту українського узбережжя та водних шляхів.

Раніше джерела в адміністрації Байдена, які говорили на умовах анонімності, зазначали, що йдеться зокрема про чотири додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

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