ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 118 – 21.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Бійці Сил оборони України зі складу батальйону "Свобода Росії" з полоненими із ЗС РФ

Вдень

Нацгвардійці разом із побратимами продовжують нищити російських окупантів у Сєвєродонецьку.

Напередодні

В мережі з’явилися фото удару ЗСУ по острову Зміїний 20 червня 2022.

Ранок

Пожежу на так званих “вишках Бойка” – захоплених РФ бурових платформах “Петро Годованець” та “Україна” в Чорному морі, які були уражені ЗСУ 20 червня, досі не можуть загасити. Вогонь підійшов до свердловини.

Про це зранку у вівторок повідомила так звана “сенаторка” від окупованого Криму Ольга Ковітіді.

За її словами, пошук семи людей, які зникли з платформи, триває.

Ранок

Країни-учасниці Ініціативи трьох морів, відомої як Тримор’я, створили новий формат партнерства і надали Україні статус партнера-учасника. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час саміту країн Тримор’я в Ризі.

Ранок

Служба безпеки України викрила російську агентуру ФСБ, до якої входили посадовці Кабінету Міністрів і Торгово-промислової палати України. Як інформує пресцентр СБУ, затримані завідувач відділу Секретаріату Кабміну і керівник однієї із дирекцій Торгово-промислової палати.

Ці посадовці передавали ворогу різну розвідувальну інформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.

Як встановила СБУ, урядовця завербували у 2012 році під час подорожі до Росії.

9:05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.06 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

особового складу – близько 34 100 (+300) осіб ліквідовано,

танків – 1 496 (+19) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 606 (+18),

артилерійських систем – 752 (+3),

РСЗВ – 239 (+1),

засобів ППО – 98,

літаків – 216,

гелікоптерів – 181,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 (+10),

крилатих ракет – 137 (+7),

кораблів /катерів – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 537 (+10),

спеціальної техніки – 55.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 20 червня)

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ранок

Україна значною мірою вже нейтралізувала спроможність Росії контролювати Чорне море у північно-західній частині, інформує пресслужба міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Британці нагадують, що 17 червня Україна заявила про ураження російського корабля біля острова Зміїного. Ціллю “майже точно” став російський буксир “Спасатель Василий Бех”, який доставляв зброю і особовий склад на острів, і це було перше успішне використання протикорабельних ракет Harpoon, наданих західними партнерами.

Ранок

У Донецькій області воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ знищили щонайменше сім одиниць ворожої техніки.

8:15

ОГП: Більше ніж 910 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації

Станом на ранок 21 червня 2022 року офіційне число загиблих дітей за добу не змінилося – 323. Зросла кількість поранених – їх 587.

19 червня внаслідок обстрілу ворогом с. Іванівка Ізюмського району Харківської області отримала поранення 16-річна дівчина.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Ранок

У Сєвєродонецьку на Луганщині росіяни влучили в будівлю першої прохідної хімічного заводу “Азот”, обстріляли територію цегляного заводу, в промзоні продовжуються запеклі бої. Про це інформує голова ЛугОВА Сергій Гайдай.

Зараз на “Азоті” залишаються 568 людей, серед них 38 дітей – переважно це працівники підприємства та їх родини, вони відмовилися евакуюватися.

Також Гайдай повідомив, що в одній з лікарень Сєвєродонецька ще працюють лікарі.

Росіяни наступали з різних напрямків – в районах Комишувахи, Золотого, Гірського – і масовано обстрілювали Лисичанськ. Кількість постраждалих встановлюють.

Глава ОВА зазначив, що під обстріл потрапило авто начальника військової адміністрації – він виїжджав, щоб перевірити ті райони Лисичанська, де були максимальні прильоти. Також росіяни почергово відкрили вогонь в районі трьох мостів.

Ворог завдав авіаударів по Устинівці, Малорязанцевому, Білогорівці та Гірському. Тривають бої поблизу Миколаївки.

Від обстрілів зруйновано більше десяти багатоповерхівок, приватні будинки, будівля відділу поліції. Знайдено тіло одного загиблого. Поранену жінку одразу евакуювали до Краматорська. Також серйозні руйнування у Гірському – пошкоджено 13 будинків, Новоіванівці – сім, у Врубівці зруйновано ліцей.

Сьома година

Зі зведення Генштабу станом на 6:00:

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, намагається не допустити виходу наших підрозділів в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку.

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дмитрівка, Чугуїв, Коробочкине, Стара Гнилиця та Базаліївка.

На Слов’янському напрямку, неподалік Богородичного та Долини, українські воїни відбили штурмові дії окупантів.

Ворог систематично здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грушуваха, Вірнопілля, Адамівка та Мазанівка. Завдав авіаударів по об’єктах цивільної інфраструктури неподалік Богородичного.

На Краматорському напрямку активних дій противник не вів. Обстрілював позиції сил оборони із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та мінометів по лінії зіткнення.

На Сєвєродонецькому напрямку продовжує обстріли підрозділів наших військ із артилерії різних калібрів. Завдав авіаударів поблизу Устинівки, Гірського та Лисичанська.

Не припиняє штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Окрім цього міста, наші воїни успішно протидіють штурмам в районах населених пунктів Сиротине та Біла Гора.

На Бахмутському напрямку, в районах населених пунктів Миколаївка, Вершина та Семигір’я, противник веде наступальні дії, бої тривають. Крім того, ворог цинічно обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Покровського, Миколаївки та Білогорівки.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка.

Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Очеретине, Авдіївка, Кам’янка, Нетайлово, Микільське та Оріхове.

На Курахівському напрямку зафіксовано авіаудар поблизу Щербаків. Захисники України припинили спроби ворожих штурмових дій в районі Мар’їнки. Противник безславно втік.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів.

На Південнобузькому напрямку противник зазнає втрат. Намагаючись стримати підрозділи сил оборони України, обстрілює із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Мурахівки, Тополиного, Білої Криниці та Мар’їного. Ворог завдав авіаційних ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Очакова та Куцуруба. Веде повітряну розвідку БпЛА.

Одночасно посилює фортифікаційне обладнання передових позицій спорудженням довготривалих вогневих точок.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

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Читайте про ДЕНЬ 94 ОБОРОНИ, 28.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 95 ОБОРОНИ, 29.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 96 ОБОРОНИ, 30.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 97 ОБОРОНИ, 31.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 98 ОБОРОНИ, 01.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 99 ОБОРОНИ, 02.06.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 101 ОБОРОНИ, 04.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 102 ОБОРОНИ, 05.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 103 ОБОРОНИ, 06.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 104 ОБОРОНИ, 07.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 105 ОБОРОНИ, 08.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 106 ОБОРОНИ, 09.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 107 ОБОРОНИ, 10.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 108 ОБОРОНИ, 11.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 109 ОБОРОНИ, 12.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 110 ОБОРОНИ, 13.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 111 ОБОРОНИ, 14.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 112 ОБОРОНИ, 15.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 113 ОБОРОНИ, 16.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 114 ОБОРОНИ, 17.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 115 ОБОРОНИ, 18.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 116 ОБОРОНИ, 19.06.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 117 ОБОРОНИ, 20.06.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині й Донеччині.

▪️ 16-20 травня закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.