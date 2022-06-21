Уперше на фронті – важка зброя від ФРН! Україна отримала шостий вид артилерії 155-мм калібру з підготовленими екіпажами

Гаубиці Panzerhaubitze 2000. Фото з ФБ міністра Резнікова

Німецькі гаубиці Panzerhaubitze 2000 із підготовленими українськими екіпажами вже перебувають на фронті та виконують бойові завдання.

Про це у вівторок, 21 червня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“В українській артилерійській родині з‘явилися німецькі Panzerhaubitze 2000 із підготовленими українськими екіпажами. Важливо. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює нашу оборону. Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього «клубу найкращих» долучився й Ph2000”, – наголосив міністр.

Резніков додав, що головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний “на всі 100% ефективно застосує їх на полі бою”.

“Звісно ж, окрема величезна подяка нашим артилеристам, які вже стали всесвітньою легендою. Також хочу подякувати німецьким партнерам за підтримку, на збільшення якої ми продовжуємо розраховувати. Дуже ціную зусилля моєї колеги – міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт”, – додав Резніков.

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