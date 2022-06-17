Артилеристи ЗСУ з гармат “Цезар” знищили ворожу гаубицю та командно-штабну машину. ВІДЕО

Артилеристи Збройних сил України знищили самохідну гаубицю 2С-19 “Мста-С” і командно-штабну машину командира батареї ворога з самохідної артустановки CAESAR.
Про це в п’ятницю, 17 червня, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗС України.
“Одним залпом шести CAESAR накрили район, де противник зосередив понад 15 одиниць озброєння та військової техніки. Прямим влучанням було вражено самохідну гаубицю 2С-19 «Мста-С» ворога та командно-штабну машину командира батареї”, – йдеться в повідомленні.
CAESAR уражає загарбників на віддаленні понад 20 км від лінії фронту з високою точністю.
У Генштабі зазначають, що українські артилеристи проводять унікальний для світової практики надшвидкий перехід на натовські системи озброєння та їх стандарти.
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