Україна отримала статус партнера-учасника ініціативи Тримор’я

Країни-учасниці Ініціативи трьох морів, відомої як Тримор’я, створили новий формат партнерства і надали Україні статус партнера-учасника.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда під час саміту країн Тримор’я в Ризі, передає “Європейська правда”.

На відміну від стратегічного партнерства, яке пов’язує країни Тримор’я із США, Британією чи Європейською комісією, нова форма партнерства адресована потенційним країнам-членам ЄС.

“Ми вирішили створити особливий, новий тип партнерства з Ініціативою трьох морів – окрім стратегічного партнерства – партнерство через участь. Це новий тип партнерства, який призначений не лише для України.

Ми сьогодні дали його Україні, але ми виходимо з того, що таке ж партнерство можуть розділити й ті країни, які розташовані в Центральній Європі і не є членами Євросоюзу, але прагнуть до нього приєднатися”, – сказав Дуда в понеділок, 20 червня.

Він додав, що країни, які будуть на шляху до вступу в Європейський Союз, зможуть подати заявку на такий формат партнерства з Ініціативою трьох морів.

Дуда наголосив, що всі країни Тримор’я виступають за надання Україні офіційного статусу кандидата в ЄС.

“Я сподіваюся, що рішення з цього приводу буде ухвалено Європейською радою цього тижня – наприкінці тижня, тому що тоді буде засідання цієї ради”, – сказав президент Польщі.

Як відомо, Україна неодноразово виявляла бажання приєднатися до Тримор’я.

Президент України Володимир Зеленський, якого запросили взяти участь у саміті Тримор’я як гостя через відеозв’язок, заявив, що Україна повинна стати повноправною учасницею Ініціативи трьох морів.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що без незалежної України Ініціатива трьох морів не буде можливою, та натякнув на важливість долучення України до цього формату співпраці.

Ініціатива трьох морів наразі об’єднує 12 держав Центрально-Східної Європи і Балтії – Австрію, Чехію, Словаччину, Польщу, Угорщину, Румунію, Болгарію, Латвію, Литву, Естонію, Словенію та Хорватію. Мета ініціативи – стимулювати економічний розвиток і партнерство.

Читайте також:

Польща давно “під прицілом Росії”, – спецслужби