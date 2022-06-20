Польща давно “під прицілом Росії”, – спецслужби

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин. Фото: Wiadomosci

Спецслужби Польщі заявили, що країна тривалий час перебуває “під прицілом Росії”.

Про це повідомив речник міністра-координатора спецслужб РП Станіслав Жарин у твіттері.

“Протягом багатьох років Польща перебуває під прицілом Росії, яка використовує пропаганду та дезінформацію проти нашої держави”, – зазначив він.

Жарин наголосив, що Росія намагається переконати російське суспільство і Захід, що Польща не має права на суб’єктність, не повинна сприйматися серйозно своїми союзниками і приречена служити “сірою зоною” між НАТО та РФ.

Він зазначив, що Кремль робить все можливе, щоб поставити під сумнів фундаментальне право поляків на власну державність та безпеку.

Polska od lat jest na celowniku Rosji, która wykorzystuje propagandę i dezinformację przeciwko RP. Kreml realizuje różne działania, których mianownikiem jest uderzenie w podstawowe prawo Polaków do własnej państwowości i bezpieczeństwa.

1/2 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) June 19, 2022

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