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Україна має стати учасницею Тримор’я, – Зеленський

20/06/2022 21:42

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має увійти до числа країн-учасниць “Ініціативи трьох морів” (“Тримор’я”).

Про це він сказав на саміті об’єднання в понеділок, 20 червня, виступаючи по конференц-зв’язку.

“Україна має бути учасницею Ініціативи трьох морів. Це неправильно, що наша держава опинилася за межами цієї чудової ініціативи”, – заявив Зеленський.

Він запропонував посилити трактування співпраці в рамках Тримор’я, наголосивши на важливості логістики.

“Кожна сфера, якою ми можемо займатися разом у межах цієї Ініціативи, – вона насправді про безпеку. І передусім це логістика. Погляньте, будь ласка, на українську ситуацію зараз: саме держави Тримор’я – це наш зв’язок з вільним світом. Постачання зброї для України, постачання пального, збереження життєво важливих транспортних потоків, зелені коридори для експорту українського продовольства, міграція людей – все це працює через територію держав – учасниць цієї Ініціативи”, – сказав глава держави.

“І так само Тримор’ю судилося стати ефективним тилом для будь-якої країни нашого регіону, якщо і їй також – не дай Боже, звісно – загрожуватиме Росія. Коли приходить ворог, усе має значення: дороги, залізниця, порти, енергосистема, швидкість на кордонах, навіть звичка працювати разом”, – зазначив президент.

Говорячи про співпрацю у сфері енергетики, Зеленський нагадав, що Україна має одні з найбільших у регіоні сховища газу.

“Використовуючи можливості інтерконекторів Польща-Словаччина, Польща-Україна, ми можемо задовольнити потреби всіх країн “Тримор’я”. Наш експорт електрики може стати нашим внеском до енергобалансу ваших країн. І допоможе вам стати незалежними від російського енергетичного тиску”, – наголосив Зеленський.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що без незалежної України Ініціатива трьох морів не буде можливою, та натякнув на важливість долучення України до цього формату співпраці.

Ініціатива трьох морів наразі об’єднує 12 держав Центрально-Східної Європи і Балтії – Австрію, Чехію, Словаччину, Польщу, Угорщину, Румунію, Болгарію, Латвію, Литву, Естонію, Словенію та Хорватію. Мета ініціативи – стимулювати економічний розвиток і партнерство.

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Україна

Україна має стати учасницею Тримор’я, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має увійти до числа країн-учасниць “Ініціативи трьох морів” (“Тримор’я”). Про це він сказав на саміті об’єднання в понеділок, 20 червня, виступаючи по конференц-зв’язку....

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