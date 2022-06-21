Під час розмінування “Азовсталі” підірвалися ще два окупанти

Під час розмінування території металургійного комбінату “Азовсталь” підірвалися ще два окупанти.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у вівторок, 21 червня.
“Сьогодні Азовсталь знов помстився. При розмінуванні доменного цеху – мінус два окупанти. Наче дрібниця, а приємна. Маріуполь продовжує чинити опір. Слава Україні!”, – написав він на ФБ.
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