Під час розмінування “Азовсталі” підірвалися ще два окупанти

Під час розмінування території металургійного комбінату “Азовсталь” підірвалися ще два окупанти.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у вівторок, 21 червня.

“Сьогодні Азовсталь знов помстився. При розмінуванні доменного цеху – мінус два окупанти. Наче дрібниця, а приємна. Маріуполь продовжує чинити опір. Слава Україні!”, – написав він на ФБ.

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