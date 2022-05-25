Відплата: на “Азовсталі” підірвалися ще двоє саперів окупантів

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у середу, 25 травня.
“Маріуполь. Відплата. Ще двоє саперів вже з так званої “ДНР” вчора підірвались в “Азовсталі”. Обидва важкі, і наші з лікарні кажуть – без варіантів… Азовсталь продовжує битись навіть зараз”, – йдеться у дописі.
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