Відплата: на “Азовсталі” підірвалися ще двоє саперів окупантів

У Маріуполі ще два сапери, тепер із так званої “ДНР”, підірвалися, розміновуючи територію меткомбінату “Азовсталь”.

Про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у середу, 25 травня.

“Маріуполь. Відплата. Ще двоє саперів вже з так званої “ДНР” вчора підірвались в “Азовсталі”. Обидва важкі, і наші з лікарні кажуть – без варіантів… Азовсталь продовжує битись навіть зараз”, – йдеться у дописі.

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