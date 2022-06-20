Ще 200 “хороших росіян”: Генштаб оновив статистику втрат окупантів

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Генеральний штаб ЗС України оприлюднив свіжу статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 20 червня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення приблизно 200 військовослужбовців противника, 9 танків, 11 бронемашин, 3 артсистем тощо.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 33 800 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1 477 (+9) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 588 (+11),

артилерійських систем – 749 (+4),

РСЗВ – 238 (+3),

засобів ППО – 98,

літаків – 216,

гелікоптерів – 181,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+43),

крилатих ракет – 130,

кораблів /катерів – 14,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 527 (+4),

спеціальної техніки – 55.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 19 червня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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